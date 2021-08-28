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Хороший урожай льна и зерновых ожидают в Карагандинской области

28 Августа 2021 02:08
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Хороший урожай льна и зерновых ожидают в Карагандинской области

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Несмотря на аномально засушливое лето, фермеры Бухар-Жырауского района Карагандинской области дают благоприятный прогноз на урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель акима области Серик Шайдаров побывал на полях района, осмотрел состояние растений. Он также ознакомился с ходом заготовки кормов для скота.

В селе Доскей крестьянское хозяйство «Стрелец», помимо зерновых, выращивает лён. По словам главы хозяйства Николая Васильченко, этой культурой засеяно 240 га и урожай ожидается выше прошлогоднего.

Крестьянское хозяйство «Желдыбай» в селе Семизбуга обрабатывает 1 500 га пашни, а общая площадь земель – 3 300 га. Предприятие специализируется на животноводстве и для собственных нужд выращивает зерновые и травянистые растения. Имеется зернохранилище. Благодаря господдержке обновили сельхозтехнику.

Серик Шайдаров также посетил КХ «Марат» в селе Тасшокы, КХ «Жалгас» в селе Акжар. Он убедился, что сельчане запаслись кормами для домашнего скота.

В ходе рабочей поездки замакима проверил ход реализации спецпроекта «Ауыл- Ел бесігі». В Ботакаре строят физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест.

По программе в районе профинансировано шесть проектов. Это капитальный ремонт школ в Кокпекты и Токаревке, Ростовского пришкольного интерната. В Баймырзе ремонтируют Дом культуры и дороги внутри посёлка.

Серик Шайдаров поручил руководству района ежедневно следить за качеством работ и не допускать отставаний от графика.

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#Карагандинская область   #Акимат   #Урожай   #Сельское хозяйство   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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