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Хорошая возможность презентовать стратегию развития Казахстана - Даурен Абаев об участии Президента в Мюнхенской конференции

20 Февраля 2020 21:31
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Хорошая возможность презентовать стратегию развития Казахстана - Даурен Абаев об участии Президента в Мюнхенской конференции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал участие Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поездка была очень насыщенной, она носила сугубо деловой характер. Президент провел порядка 10 встреч, как с лидерами стран, так и с руководством крупных транснациональных компаний», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Такие конференции, как Мюнхенская, по его словам, очень удобны для того, чтобы презентовать широкой общественности стратегию развития нашей страны, видение внешнеполитического курса Казахстана.

«Такие конференции обеспечивают должный представительский уровень и охват, - продолжил министр. - Проведенные встречи – это не просто обмен мнениями, это в том числе вопросы инвестиций в нашу страну, «сверка часов» по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества».

«И что не менее важно - это хорошая возможность озвучить нашу принципиальную позицию по вопросам обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью», - добавил Д. Абаев.

Напомним, Глава государства принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в Германии с 14 по 16 февраля.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Другие государственные органы, Германия,
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Азамат Сыздыкбаев

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