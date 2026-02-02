РУ
    15:44, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    «Хоргос» приостановит работу на время празднования Китайского Нового года

    Международный центр пограничного сервиса «Хоргос» временно закроется с 16 февраля по 1 марта 2026 года, передает агентство Kazinform.

    казахстанско-китайская граница МЦПС «Хоргос»
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В период празднования Китайского Нового года в КНР и в связи с временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС «Хоргос», Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года, — говорится в сообщении.

    В этот период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов.

    Со 2 марта 2026 года Центр возобновит работу в штатном режиме.

    Ранее мы писали, что на границах Казахстана внедряют электронную очередь. Система уже успешно функционирует на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Российской Федерацией.

    Теги:
    Казахстан Китай Граница МЦПС «Хоргос»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
