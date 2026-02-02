«Хоргос» приостановит работу на время празднования Китайского Нового года

— В период празднования Китайского Нового года в КНР и в связи с временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС «Хоргос», Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года, — говорится в сообщении.

В этот период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов.

Со 2 марта 2026 года Центр возобновит работу в штатном режиме.

Ранее мы писали, что на границах Казахстана внедряют электронную очередь. Система уже успешно функционирует на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Российской Федерацией.