15:44, 02 Февраль 2026 | GMT +5
«Хоргос» приостановит работу на время празднования Китайского Нового года
Международный центр пограничного сервиса «Хоргос» временно закроется с 16 февраля по 1 марта 2026 года, передает агентство Kazinform.
— В период празднования Китайского Нового года в КНР и в связи с временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС «Хоргос», Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года, — говорится в сообщении.
В этот период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов.
Со 2 марта 2026 года Центр возобновит работу в штатном режиме.
