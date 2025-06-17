«Хоргос» может стать главными воротами Центральной Азии — Президент РК

По словам Главы государства, важно сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок.

Он отметил, что Казахстан располагает значительным экспортным потенциалом.

— Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта зерновых и муки, мясной и молочной продукции на китайский рынок. Имеются также ресурсы для успешного сотрудничества в сфере сельхозпереработки, — сказал Глава государства, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане.

Говоря о перспективах расширения экономических связей, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль важного инфраструктурного объекта.

— Новый импульс к экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», — отметил он.

Глава государства добавил, что объект играет стратегическую роль: