«Хоргос» может стать главными воротами Центральной Азии — Президент РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления взаимодействия с Китаем в агропромышленной сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Главы государства, важно сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок.
Он отметил, что Казахстан располагает значительным экспортным потенциалом.
— Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта зерновых и муки, мясной и молочной продукции на китайский рынок. Имеются также ресурсы для успешного сотрудничества в сфере сельхозпереработки, — сказал Глава государства, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане.
Говоря о перспективах расширения экономических связей, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль важного инфраструктурного объекта.
— Новый импульс к экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», — отметил он.
Глава государства добавил, что объект играет стратегическую роль:
— Данный Международный центр является уникальным торгово-логистическим узлом и может стать главными воротами Центральной Азии в торгово-экономических связях с Китаем.