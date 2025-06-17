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    17:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    «Хоргос» может стать главными воротами Центральной Азии — Президент РК

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления взаимодействия с Китаем в агропромышленной сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    казахстанско-китайская граница МЦПС «Хоргос»
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По словам Главы государства, важно сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок.

    Он отметил, что Казахстан располагает значительным экспортным потенциалом.

    — Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта зерновых и муки, мясной и молочной продукции на китайский рынок. Имеются также ресурсы для успешного сотрудничества в сфере сельхозпереработки, — сказал Глава государства, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане.

    Говоря о перспективах расширения экономических связей, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль важного инфраструктурного объекта.

    — Новый импульс к экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», — отметил он.

    Глава государства добавил, что объект играет стратегическую роль:

    — Данный Международный центр является уникальным торгово-логистическим узлом и может стать главными воротами Центральной Азии в торгово-экономических связях с Китаем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Китай КНР МЦПС «Хоргос» АПК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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