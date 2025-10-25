Полвека в ритме: история 76-летнего хореографа Ерсина Жусипова из Коянды
76-летний хореограф Ерсин Жусипов из села Коянды – один из тех, кто отдает душу делу всей своей жизни. Трогательное видео, на котором он за кулисами подсказывает движения своим ученикам, покорило сердца тысяч казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ему 76 лет, но каждый день он по-прежнему начинает в зале – не ради привычки, а ради учеников, которых у него сегодня около семидесяти.
– У нас младшая, средняя и старшая группы. С первого класса до седьмого. Каждый день проходят занятия – ни минуты не стою на месте, – говорит Ерсин ага, поправляя костюмы на своих воспитанниках.
Путь к танцу для него был не самым очевидным. По образованию он учитель химии и биологии. Когда-то в институте впервые оказался на репетиции хореографического коллектива – и с тех пор сцена стала его жизнью.
– Когда учился в пединституте, впервые увидел, как люди танцуют народные танцы – украинские, белорусские, венгерские, румынские. Тогда ни одного казахского танца не ставили. И я подумал: почему бы не показать свое, родное? Так все и началось, – вспоминает он.
По распределению после института Ерсин ага несколько лет преподавал химию и биологию, а позже, как он сам вспоминает, его пригласили работать в районный Дом культуры. Так началась настоящая жизнь, где сцена и дети стали главным смыслом. В школе он продолжал вести занятия и одновременно обучал танцам – с тех пор прошло уже больше пятидесяти лет.
Сегодня Ерсин ага руководит ансамблем «Мирас» при сельском Доме культуры. Его воспитанники регулярно становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов.
– Мне с детьми работать нравится. Когда видишь, как у них в глазах появляется искра, все забываешь. Я танцую вместе с ними, – улыбается хореограф.
Метод Ерсина ага следующий: не просто выучить движения, а понять душу танца. Он рассказывает детям историю каждого номера, объясняет смысл движений, приучает к дисциплине и уважению к сцене.
Его ученица Акмарал признается: «Я хожу сюда на танцы уже два года и буду продолжать, потому что Агай очень хорошо учит. Он простой и добрый. Мы с ним выучили уже много танцев, я рада, что хожу сюда. Здесь я чувствую себя живой и вдохновленной. Его доброта делают каждое занятие особенным».
Но Ерсин ага не ограничивается только детьми. Недавно собрал ансамбль «Казына» – коллектив из местных жительниц. За два месяца участницы освоили два танца и уже выступили на сцене.
– Без Ерсин ага не проходит ни одно мероприятие. Он душа любого праздника, всегда активный и полон энергии. С конкурсов только гран-при привозит, – рассказывает заведующая Домом культуры Айнагуль Хархуу.
Все, что связано со сценой, Ерсин ага делает сам: расписывает декорации, подшивает костюмы, готовит реквизит, даже зеркала в зале установил своими руками. Живет далеко, но всегда приходит пешком и первым открывает двери. Говорит, главное – движение.
У хореографа большая семья – пятеро детей и одиннадцать внуков.
– Со мной живут дочка и сын. Внуков у меня одиннадцать, но они в основном спортом занимаются, пацаны все. Только две маленькие девочки, – рассказывает он. – Когда жили в Аркалыке, мои внуки тоже занимались танцами. Потом сюда переехали, но здесь стеснялись – девочек мало было. Сказали, лучше спортом займемся.
За полвека работы Ерсин ага поставил десятки танцев. Некоторые – по приглашению профессионалов, но большинство – собственные постановки.
– Наверное, секрет моей энергии в том, что я живу танцем. Когда двигаешься – не стареешь, – говорит он.
Его бывшие воспитанники сегодня работают в домах культуры по всей области, а некоторые стали профессиональными артистами.
История Ерсина ага давно перешагнула рамки одного села. Видео, где он за кулисами подсказывает движения своим ученикам, стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров. Пользователи соцсетей называют его символом преданности и тепла, а сам Ерсин ага скромно говорит: просто делает то, что любит.
Недавно он был награжден медалью «Ветеран труда» – признанием за многолетнюю работу и вклад в развитие культуры. Но для него это не повод останавливаться: каждый день он выходит на работу, репетирует, вдохновляет и мечтает о новых постановках.
– Дети у меня разные, но когда начинается танец, все становятся одной командой. И я вместе с ними, – говорит он.
Жизнь Ерсина ага – это танец длиною в жизнь, в котором нет пауз и остановок. В нем все: труд, любовь, движение и вдохновение. Именно на таких людях держится страна.