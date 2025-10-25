Полвека в ритме: история 76-летнего хореографа Ерсина Жусипова из Коянды

Ему 76 лет, но каждый день он по-прежнему начинает в зале – не ради привычки, а ради учеников, которых у него сегодня около семидесяти.

– У нас младшая, средняя и старшая группы. С первого класса до седьмого. Каждый день проходят занятия – ни минуты не стою на месте, – говорит Ерсин ага, поправляя костюмы на своих воспитанниках.

Путь к танцу для него был не самым очевидным. По образованию он учитель химии и биологии. Когда-то в институте впервые оказался на репетиции хореографического коллектива – и с тех пор сцена стала его жизнью.

– Когда учился в пединституте, впервые увидел, как люди танцуют народные танцы – украинские, белорусские, венгерские, румынские. Тогда ни одного казахского танца не ставили. И я подумал: почему бы не показать свое, родное? Так все и началось, – вспоминает он.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

По распределению после института Ерсин ага несколько лет преподавал химию и биологию, а позже, как он сам вспоминает, его пригласили работать в районный Дом культуры. Так началась настоящая жизнь, где сцена и дети стали главным смыслом. В школе он продолжал вести занятия и одновременно обучал танцам – с тех пор прошло уже больше пятидесяти лет.

Сегодня Ерсин ага руководит ансамблем «Мирас» при сельском Доме культуры. Его воспитанники регулярно становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов.

– Мне с детьми работать нравится. Когда видишь, как у них в глазах появляется искра, все забываешь. Я танцую вместе с ними, – улыбается хореограф.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Метод Ерсина ага следующий: не просто выучить движения, а понять душу танца. Он рассказывает детям историю каждого номера, объясняет смысл движений, приучает к дисциплине и уважению к сцене.

Его ученица Акмарал признается: «Я хожу сюда на танцы уже два года и буду продолжать, потому что Агай очень хорошо учит. Он простой и добрый. Мы с ним выучили уже много танцев, я рада, что хожу сюда. Здесь я чувствую себя живой и вдохновленной. Его доброта делают каждое занятие особенным».

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Но Ерсин ага не ограничивается только детьми. Недавно собрал ансамбль «Казына» – коллектив из местных жительниц. За два месяца участницы освоили два танца и уже выступили на сцене.

– Без Ерсин ага не проходит ни одно мероприятие. Он душа любого праздника, всегда активный и полон энергии. С конкурсов только гран-при привозит, – рассказывает заведующая Домом культуры Айнагуль Хархуу.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Все, что связано со сценой, Ерсин ага делает сам: расписывает декорации, подшивает костюмы, готовит реквизит, даже зеркала в зале установил своими руками. Живет далеко, но всегда приходит пешком и первым открывает двери. Говорит, главное – движение.

У хореографа большая семья – пятеро детей и одиннадцать внуков.

– Со мной живут дочка и сын. Внуков у меня одиннадцать, но они в основном спортом занимаются, пацаны все. Только две маленькие девочки, – рассказывает он. – Когда жили в Аркалыке, мои внуки тоже занимались танцами. Потом сюда переехали, но здесь стеснялись – девочек мало было. Сказали, лучше спортом займемся.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

За полвека работы Ерсин ага поставил десятки танцев. Некоторые – по приглашению профессионалов, но большинство – собственные постановки.

– Наверное, секрет моей энергии в том, что я живу танцем. Когда двигаешься – не стареешь, – говорит он.

Его бывшие воспитанники сегодня работают в домах культуры по всей области, а некоторые стали профессиональными артистами.

История Ерсина ага давно перешагнула рамки одного села. Видео, где он за кулисами подсказывает движения своим ученикам, стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров. Пользователи соцсетей называют его символом преданности и тепла, а сам Ерсин ага скромно говорит: просто делает то, что любит.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Недавно он был награжден медалью «Ветеран труда» – признанием за многолетнюю работу и вклад в развитие культуры. Но для него это не повод останавливаться: каждый день он выходит на работу, репетирует, вдохновляет и мечтает о новых постановках.

– Дети у меня разные, но когда начинается танец, все становятся одной командой. И я вместе с ними, – говорит он.

Жизнь Ерсина ага – это танец длиною в жизнь, в котором нет пауз и остановок. В нем все: труд, любовь, движение и вдохновение. Именно на таких людях держится страна.