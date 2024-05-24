Холодную воду отключат в трех районах Алматы

В Алматы 29 мая с 08:00 до 20:00 часов будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным «Алматы Су» в этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы:

— Бостандыкский район: проспект Абая — улицы Манаса — Тимирязева — Жандосова — река Большая Алматинка; улицы Тимирязева — Жарокова — Утепова — проспект Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент;

— Алмалинский район: проспект Абая — улицы Ауэзова — Жамбыла — Манаса; проспект Абая — улицы Ауэзова — Толе би — Розыбакиева; проспект Абая — улицы Розыбакиева — Кулымбетова — Тургут Озала;

— Ауэзовский район: проспект Абая — улица Щепеткова — река Большая Алматинка-улица Сатпаева; улица Утеген батыра, 112а, 114.

Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

«Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам», — обратились к жителям в ГКП «Алматы Су».

Номер диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66.