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    15:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    Холодную воду отключат в трех районах Алматы

    вода
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В Алматы 29 мая с 08:00 до 20:00 часов будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным «Алматы Су» в этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы:

    — Бостандыкский район: проспект Абая — улицы Манаса — Тимирязева — Жандосова — река Большая Алматинка; улицы Тимирязева — Жарокова — Утепова — проспект Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент;

    — Алмалинский район: проспект Абая — улицы Ауэзова — Жамбыла — Манаса; проспект Абая — улицы Ауэзова — Толе би — Розыбакиева; проспект Абая — улицы Розыбакиева — Кулымбетова — Тургут Озала;

    — Ауэзовский район: проспект Абая — улица Щепеткова — река Большая Алматинка-улица Сатпаева; улица Утеген батыра, 112а, 114.

    Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

    «Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам», — обратились к жителям в ГКП «Алматы Су».

    Номер диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66.

    Теги:
    Вода Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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