Холодную воду отключат в ряде домов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ряде жилых секторов Алмалинского и Жетысуского районов временно отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 июля с 09:00 до 20:00 часов подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Алмалинском районе в контуре улиц Макатаева - Чайковского - Райымбека - Наурызбай батыра, в Жетысуском районе в квадрате улиц Райымбека - Желтоксан - железодорожные пути - Коммунальная.

«Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в ГКП «Алматы су».