Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В Турксибском районе Алматы 30 мая с утра до вечера будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным «Алматы Су», 30 мая с 08:00 до 20:00 часов будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на водопроводных сетях и подключению к системе водоснабжения нового водопровода.

В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в жилом массиве Нижняя Пятилетка в контуре улиц Энгельса-Волгоградская Радус Зеньковича-Спасская-Бекмаханова.

Также ожидается понижение давления воды у потребителей, проживающих в квадрате улиц Лермонтова-Волгоградская-Нурсая Спасская.

Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.

Телефон диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66