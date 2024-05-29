РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 29 Май 2024 | GMT +6

    Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

    ремонт
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Турксибском районе Алматы 30 мая с утра до вечера будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным «Алматы Су», 30 мая с 08:00 до 20:00 часов будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на водопроводных сетях и подключению к системе водоснабжения нового водопровода.
    В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в жилом массиве Нижняя Пятилетка в контуре улиц Энгельса-Волгоградская Радус Зеньковича-Спасская-Бекмаханова.

    Также ожидается понижение давления воды у потребителей, проживающих в квадрате улиц Лермонтова-Волгоградская-Нурсая Спасская.
    Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

    Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам. 
    Телефон диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66

    Теги:
    Вода Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!