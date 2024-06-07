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    18:01, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Холодную воду отключат на двое суток в одном из районов Алматы

    Холодную воду отключат на двое суток в одном из районов Алматы
    Фото: freepik.com

    В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова — Лобачевского — Сейфуллина — Акпаева.

    В период работ ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре проспекта Рыскулова — проспекта Сейфуллина — улицы Жумабаева — улицы Жансугурова.

    Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

    — Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам, — сообщили в ГКП «Алматы Су».

    Диспетчерская служба ГКП «Алматы Су»: 274-66-66

    Теги:
    Вода Общество Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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