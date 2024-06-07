Холодную воду отключат на двое суток в одном из районов Алматы

В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова — Лобачевского — Сейфуллина — Акпаева.

В период работ ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре проспекта Рыскулова — проспекта Сейфуллина — улицы Жумабаева — улицы Жансугурова.

Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

— Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам, — сообщили в ГКП «Алматы Су».

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