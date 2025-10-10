Холодный антициклон накроет Казахстан 10 октября

По данным «Казгидромет», осадки в виде дождя и снега ожидаются лишь на западе и севере страны в связи с прохождением атмосферных фронтов. Ветер усилится на севере, юге и западе, местами возможны пыльные бури. В центральных и юго-восточных областях прогнозируются туманы.

В Жетысу ожидаются заморозки до 1-6 °C, а в северных и южных районах Алматинской области, а также на западе, севере и в горах Жамбылской до 1-3 °C.

Высокая пожарная опасность сохраняется в Мангистауской области, на западе, севере и в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке и западе Атырауской, на юге и севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на востоке Улытау и на юге Абайской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на западе, севере, юге и в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге и востоке Атырауской, на западе и севере Жамбылской, на северо-западе, юге и юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке и в центре Актюбинской, на севере Алматинской, а также на юге Улытау и Костанайской областей.