    23:15, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Холодный антициклон накроет Казахстан 10 октября

    Под воздействием поля повышенного давления в большинстве регионов Казахстана сохранится преимущественно сухая погода, передает Kazinform.

    иней
    Фото: Pexels

    По данным «Казгидромет», осадки в виде дождя и снега ожидаются лишь на западе и севере страны в связи с прохождением атмосферных фронтов. Ветер усилится на севере, юге и западе, местами возможны пыльные бури. В центральных и юго-восточных областях прогнозируются туманы.

    В Жетысу ожидаются заморозки до 1-6 °C, а в северных и южных районах Алматинской области, а также на западе, севере и в горах Жамбылской до 1-3 °C.

    Высокая пожарная опасность сохраняется в Мангистауской области, на западе, севере и в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке и западе Атырауской, на юге и севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на востоке Улытау и на юге Абайской областей.

    Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на западе, севере, юге и в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге и востоке Атырауской, на западе и севере Жамбылской, на северо-западе, юге и юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке и в центре Актюбинской, на севере Алматинской, а также на юге Улытау и Костанайской областей.

     

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
