Холода накроют весь Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 28-30 сентября озвучили в РГП «Казгидромет» со ссылкой на РГП «Казинформ».

Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики.

А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1…5°С.

На юге и юго-востоке республики после 30-градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12…18°С.