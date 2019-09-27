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Холода накроют весь Казахстан
27 Сентября 2019 11:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 28-30 сентября озвучили в РГП «Казгидромет» со ссылкой на РГП «Казинформ».
Новости по темеЗаморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана 27 сентября Штормовое предупреждение объявили в столице Заморозки сохранятся на востоке и севере Казахстана
Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики.
А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1…5°С.
На юге и юго-востоке республики после 30-градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12…18°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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