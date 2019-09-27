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Холода накроют весь Казахстан

27 Сентября 2019 11:58
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Холода накроют весь Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 28-30 сентября озвучили в РГП «Казгидромет» со ссылкой на РГП «Казинформ».

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Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики.

А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1…5°С.

На юге и юго-востоке республики после 30-градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12…18°С.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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