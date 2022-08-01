1 Августа 2022 16:18

Холдинг «Байтерек» запускает программу льготного лизинга сельхозтехники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерством сельского хозяйства РК и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК запускает программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Финансовыми операторами программы выступят АО «Фонд развития промышленности» и АО «КазАгроФинанс», передает МИА «Казинформ».

Для реализации программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники выделят 40 млрд тенге. Из них 30 млрд тенге АО «Фонд развития промышленности» привлечет из средств АО «Жасыл Даму» (оператор РОП) и 10 млрд тенге АО «КазАгроФинанс» из рынков капитала.

Прием заявок на участие в программе начнется с 5 августа этого года во всех филиалах АО «КазАгроФинанс».

Рассмотрением заявок, а также предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства будет заниматься АО «КазАгроФинанс» на следующих условиях:

1. срок лизинга – до 10 лет;

2. ставка вознаграждения – 6% годовых;

3. первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0% от стоимости предмета лизинга;

4. льготный период по возврату основного долга – 1 год;

5. сумма финансирования - не более 205 000 000 тенге и не более трех единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя.

Также важным условием является то, что на одного лизингополучателя финансирование будет предоставляться не более одного раза в течение двухлетнего периода.

В программе будет участвовать следующая самоходная сельскохозяйственная техника отечественного производства:

• Тракторы марок LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG

• Зерноуборочные (рисоуборочные) комбайны марок ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR;

• Силосоуборочные комбайны: кормоуборочный высокопроизводительный комбайн (КВК), кормоуборочный самоходный комбайн (КСК).

В перечень производителей сельскохозяйственной техники входят: АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «Костанайский тракторный завод», ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», ТОО «СемАЗ», ЧК «Kazrost Engineering Ltd.», ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ», ТОО «KazKioti», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».

Финансирование в рамках программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет носить револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга. Сама программа будет рассчитана на 20 лет.