Холдинг «Байтерек» выделит еще 300 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы

АО «НУХ «Байтерек» запустил новую программу льготного финансирования на сумму 300 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса в проведении весенне-полевых и уборочных работ, передает агентство Kazinform.

Цель программы — помочь фермерам в проведении весенне-полевых и уборочных работ. По этой программе, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» впервые предоставит гарантии на сумму 85% от кредита для фермеров, у которых есть проблемы с обеспечением залогом. Это поможет укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на продукты на внутреннем рынке.

Программа также предусматривает финансирование через АО «Аграрная кредитная корпорация» под 5% годовых для фермеров, испытывающих финансовые трудности из-за паводков и засухи прошлого года.

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин подчеркнул, что холдинг будет увеличивать финансирование сельского хозяйства в соответствии с поручением Главы государства.

Программа начнет действовать с 29 апреля 2024 года, а для получения консультаций и подачи заявок на кредиты можно обратиться в ближайшие региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация» или позвонить по горячей линии: 8 701 006 18 18 или в Call center: 5353.