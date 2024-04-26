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    16:39, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Холдинг «Байтерек» выделит еще 300 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы

    сельское хозяйство
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    АО «НУХ «Байтерек» запустил новую программу льготного финансирования на сумму 300 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса в проведении весенне-полевых и уборочных работ, передает агентство Kazinform.

    Цель программы — помочь фермерам в проведении весенне-полевых и уборочных работ. По этой программе, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» впервые предоставит гарантии на сумму 85% от кредита для фермеров, у которых есть проблемы с обеспечением залогом. Это поможет укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на продукты на внутреннем рынке.

    Программа также предусматривает финансирование через АО «Аграрная кредитная корпорация» под 5% годовых для фермеров, испытывающих финансовые трудности из-за паводков и засухи прошлого года.

    Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин подчеркнул, что холдинг будет увеличивать финансирование сельского хозяйства в соответствии с поручением Главы государства.

    Программа начнет действовать с 29 апреля 2024 года, а для получения консультаций и подачи заявок на кредиты можно обратиться в ближайшие региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация» или позвонить по горячей линии: 8 701 006 18 18 или в Call center: 5353.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Финансы Весенне-полевые работы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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