Холдинг «Байтерек» увеличил объемы финансирования АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие агропромышленного комплекса имеет стратегическое значение, призванное, в первую очередь, способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны. Действенными инструментами поддержки АПК являются программы финансирования, реализуемые дочерними компаниями АО «НУХ «Байтерек» - АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Байтерек».

В 2021 году объемы финансирования АПК через АКК и КАФ превысили 464 млрд тенге. Обеспечен рост финансирования на 4% в сравнении с 2020 годом.

Данную поддержку в прошедшем году получили около 23 тыс. предпринимателей. Необходимо отметить, что свыше 96% объема финансирования получили заемщики, относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках целевой программы кредитования «Кең дала» профинансировано проведение весенне-полевых и уборочных работ на 70 млрд тенге, что позволило охватить посевными работами порядка 3,6 млн га.

Объемы финансирования закупа сельхозтехники по лизинговым программам КАФ превысили 140 млрд тенге (годовой рост 28%). Это позволило закупить 7,3 тыс. ед. сельхозтехники, что также превысило объемы лизинга 2020 года – 6 тыс. ед.

Для развития конкурентоспособной производственной базы в аграрном секторе в 2021 году профинансировано 46 проектов общей стоимостью 71,8 млрд тенге с суммой кредитования 53,8 млрд тенге. Введено эксплуатацию 43 проекта стоимостью 71,3 млрд тенге с суммой кредитования 53,1 млрд тенге. Введенные проекты направлены на производство приоритетных видов продукции, таких как фрукты, соки, мясная и молочная продукция, растительные масла, овощи и т.д.

Продолжена реализация программы гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам АПК банками второго уровня, способствующей вводу инвестиционных проектов при нехватке у заемщика залогового обеспечения. Выдано 7 гарантий на 1,6 млрд тенге, что позволило привлечь в сельское хозяйство банковские займы на сумму свыше 3,2 млрд тенге.

В рамках мер по оптимизации организационной структуры в 2021 году Холдинг завершил работу по присоединению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» к АКК, что позволяет предоставлять фермерам услуги кредитования по принципу «одного окна» через широкую филиальную сеть.