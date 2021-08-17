+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования

17 Августа 2021 14:38
Поделиться:
Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство холдинга «Байтерек» и дочерних организаций – Фонда развития предпринимательства «Даму» и Казахстанской жилищной компании (КЖК) посетили г. Сеул в составе казахстанской делегации в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, проходящего 16-17 августа, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний
Президент РК принял участие в казахско-корейском круглом столе Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау

Председатель Правления Холдинга Айдар Арифханов участвовал в заседании «круглого стола» с участием Президента Казахстана и руководителей крупных корейских компаний.

Кроме того, в ходе визита прошли двусторонние встречи с руководством Корпорации жилищного гарантирования Республики Корея (KHUG), которая является партнером КЖК, а также Корейского агентства малого и среднего предпринимательства и стартапов (KOSME), являющееся партнером Фонда «Даму».

В рамках визита также состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между холдингом «Байтерек», КЖК и KHUG. Стороны намерены развивать и поддерживать сотрудничество в сфере развития системы гарантирования долевых вкладов в жилищное строительство и реализации совместных инициатив.

- Для нас это важно, учитывая, что корейская корпорация жилищного гарантирования имеет многолетний опыт работы в этой сфере. Первый меморандум с KHUG был подписан нашей реорганизованной дочерней организацией Фондом гарантирования жилищного строительства в 2018 году. Теперь уже это сотрудничество продолжится с нашим Единым оператором жилищного строительства, - сообщил Айдар Арифханов после подписания документа.

Меморандум о взаимопонимании также подписан между Фондом «Даму» и KOSME.

Документ является обновлением договоренностей о сотрудничестве 2016 года, срок которого истек в прошлом году. За это время был проведен ряд мероприятий с целью изучения передовой практики в сфере поддержки МСБ и внедрения успешных корейских механизмов в работе Фонда «Даму».


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Бизнес   #Корея   #Сотрудничество  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний
Президент РК принял участие в казахско-корейском круглом столе
Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
3 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
4 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
5 Какие карантинные меры будут в школах Алматы
6 Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Читайте также
Более 30 ресторанов закрыли из-за нарушения карантина в Туркестанской области
Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив