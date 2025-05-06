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    16:31, 06 Май 2025 | GMT +5

    Холдинг «Байтерек» разместил дебютный выпуск еврооблигаций

    29 апреля 2025 года Национальный управляющий холдинг «Байтерек» разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США, передает агентство Kazinform.

    Холдинг «Байтерек»
    Фото: НУХ «Байтерек»

    Срок обращения ценных бумаг — 3 года, а купонная ставка зафиксирована на уровне 5,45%.

    О запуске нового выпуска было объявлено 24 апреля, после чего Холдинг провел маркетинговую кампанию, ориентированную на инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии.

    — Значительный интерес со стороны крупных инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия и спроса на бумаги Холдинга как со стороны локальных, так и международных участников рынка. Несмотря на высокую волатильность, наблюдавшуюся на рынках, Холдинг эффективно воспользовался улучшением рыночной конъюнктуры. После объявления о выпуске мы провели переговоры с 30 инвесторами. 29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов США) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%, — прокомментировал глава Холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

    Распределение размещенных облигаций по регионам выглядит следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% — из Европы, 11,1% — из Великобритании, 8% — из Казахстана и 6,6% — из стран Ближнего Востока и Азии.

    Данный выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля текущего года и заложил основу для будущих выпусков еврооблигаций как самого Холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и всего региона СНГ.

    Это позволит Холдингу укрепить свои позиции на международном рынке капитала, диверсифицировать валютные риски и расширить инвестиционные возможности для финансирования новых стратегически значимых проектов, что, безусловно, внесет существенный вклад в устойчивое развитие экономики страны.

    Отметим, что организаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации «Байтерек» включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

    Теги:
    Рынок облигаций НУХ "Байтерек" Евро
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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