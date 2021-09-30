Холдинг «Байтерек» рассмотрел сингапурский проект по застройке умного города
На встрече со стороны Холдинга приняли участие Председатель Правления Айдар Арифханов, заместитель Председателя Правления Ануар Омарходжаев, Управляющий директор, член Правления Тимур Жанке, а также руководители дочерних организаций Холдинга: Банка Развития Казахстана - Абай Саркулов, Фонда развития предпринимательства «Даму» - Гаухар Бурибаева, Казахстанской жилищной компании - Рустам Исаев; с сингапурской стороны - Вонг ХИН ФАЙН (СЕО «SJ Group»), Тан Чуй ЧИН НИНА (СЕО «SJ CityGlobal»), Лю ХОНГВЕЙ, Директор «SJ CityGlobal», и другие.
Айдар Арифханов рассказал сингапурским коллегам о деятельности дочерних компаний Холдинга, которые ориентированы на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, а также развитие жилищного строительства.
- Деятельность Холдинга и его дочерних компаний направлена на поддержку инвестиционных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики страны, в том числе проектов с иностранным участием , - отметил глава Холдинга.
В свою очередь СЕО «SJ Group» Вонг Хин Файн представил проект «G4 City», который реализуется по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. По его словам, в будущем «G4 City» должен стать умным городом, который будет состоять из четырех тематических районов, расположенных вдоль автомагистрали «Алматы-Капшагай». К слову, эта магистраль является одним из важных транспортных коридоров, связывающих «G4 City» с западным Китаем и пользующихся стратегическими преимуществами программы «Один пояс - один путь». А компания «SJG» была привлечена как стратегический партнер для разработки современного, структурированного концепта генерального плана «G4 City».
- Мы считаем, что проект выступит мощным драи ̆ вером и даст толчок дальнейшему динамичному развитию экономики Казахстана в таких секторах экономики как логистика, агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие. К 2050 году «G4 City» создаст более одного миллиона новых рабочих мест и станет домом для 2,1 миллиона жителей ̆, - подчеркнул Вонг Хин Файн.
Стороны решили более подробно обсудить возможности сотрудничества и определить взаимовыгодные направления работы в рамках данного проекта после утверждения Мастер плана Правительством Казахстана.
Отметим, Surbana Jurong Private Limited - сингапурская государственная компания (член Temasek Holdings - крупнейшей в Азии инвестиционной компании, принадлежащей Республике Сингапур), а также имеющая огромный опыт в мастер-планировании и развитии городов с полным жизненным циклом в области инфраструктуры и градостроительства. У компании имеется опыт строительства Сингапура, города Сучжоу на западе Шанхая и части населенного пункта Хайфон на востоке от столицы Вьетнама и многое другое.