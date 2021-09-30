Холдинг «Байтерек» рассмотрел сингапурский проект по застройке умного города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 сентября в рамках визита делегации из Республики Сингапур в Казахстан руководством АО «НУХ «Байтерек» проведена встреча с руководителями сингапурской компании «Surbana Jurong Group» касательно потенциального сотрудничества в реализации градостроительного проекта «G4 City», передает МИА «Казинформ».

На встрече со стороны Холдинга приняли участие Председатель Правления Айдар Арифханов, заместитель Председателя Правления Ануар Омарходжаев, Управляющий директор, член Правления Тимур Жанке, а также руководители дочерних организаций Холдинга: Банка Развития Казахстана - Абай Саркулов, Фонда развития предпринимательства «Даму» - Гаухар Бурибаева, Казахстанской жилищной компании - Рустам Исаев; с сингапурской стороны - Вонг ХИН ФАЙН (СЕО «SJ Group»), Тан Чуй ЧИН НИНА (СЕО «SJ CityGlobal»), Лю ХОНГВЕЙ, Директор «SJ CityGlobal», и другие.

Айдар Арифханов рассказал сингапурским коллегам о деятельности дочерних компаний Холдинга, которые ориентированы на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, а также развитие жилищного строительства.

- Деятельность Холдинга и его дочерних компаний направлена на поддержку инвестиционных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики страны, в том числе проектов с иностранным участием , - отметил глава Холдинга.

В свою очередь СЕО «SJ Group» Вонг Хин Файн представил проект «G4 City», который реализуется по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. По его словам, в будущем «G4 City» должен стать умным городом, который будет состоять из четырех тематических районов, расположенных вдоль автомагистрали «Алматы-Капшагай». К слову, эта магистраль является одним из важных транспортных коридоров, связывающих «G4 City» с западным Китаем и пользующихся стратегическими преимуществами программы «Один пояс - один путь». А компания «SJG» была привлечена как стратегический партнер для разработки современного, структурированного концепта генерального плана «G4 City».

- Мы считаем, что проект выступит мощным драи ̆ вером и даст толчок дальнейшему динамичному развитию экономики Казахстана в таких секторах экономики как логистика, агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие. К 2050 году «G4 City» создаст более одного миллиона новых рабочих мест и станет домом для 2,1 миллиона жителей ̆, - подчеркнул Вонг Хин Файн.

Стороны решили более подробно обсудить возможности сотрудничества и определить взаимовыгодные направления работы в рамках данного проекта после утверждения Мастер плана Правительством Казахстана.

Отметим, Surbana Jurong Private Limited - сингапурская государственная компания (член Temasek Holdings - крупнейшей в Азии инвестиционной компании, принадлежащей Республике Сингапур), а также имеющая огромный опыт в мастер-планировании и развитии городов с полным жизненным циклом в области инфраструктуры и градостроительства. У компании имеется опыт строительства Сингапура, города Сучжоу на западе Шанхая и части населенного пункта Хайфон на востоке от столицы Вьетнама и многое другое.