Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития обсудили возможности сотрудничества

В рамках укрепления двусторонних отношений и продолжения сотрудничества, инициированного визитом президента Франции в Казахстан, заместитель председателя правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы провел встречу с руководителем проектной группы департамента финансовых систем Французского агентства развития (AFD) Катериной Петсетиди. Об этом передает агентство Kazinform.

Основные темы встречи включали обсуждение финансовых инструментов холдинга, таких как выдача и получение займов, а также возможности сотрудничества с дочерними структурами холдинга, включая АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Аграрная кредитная корпорация». Особое внимание уделялось проектам финансовой поддержки предпринимательства и развитию секторальных инициатив.

Фото: Холдинг «Байтерек»

- Мы рады наращивать наше взаимодействие с Французским агентством развития, особенно в контексте последних международных соглашений, которые открывают новые перспективы для обоих стран. Это позволит нам использовать международный опыт для развития ключевых секторов экономики Казахстана и укрепления наших финансовых систем, — отметил Жандос Шайхы.

Фото: Холдинг «Байтерек»

Национальный холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития продолжат сотрудничество по ряду направлений, включая улучшение условий для предпринимателей, развитие аграрного сектора и усиление финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, что соответствует глобальным Целям устойчивого развития ООН.