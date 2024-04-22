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    10:56, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития обсудили возможности сотрудничества

    Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития возможности сотрудничества
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    В рамках укрепления двусторонних отношений и продолжения сотрудничества, инициированного визитом президента Франции в Казахстан, заместитель председателя правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы провел встречу с руководителем проектной группы департамента финансовых систем Французского агентства развития (AFD) Катериной Петсетиди. Об этом передает агентство Kazinform.

    Основные темы встречи включали обсуждение финансовых инструментов холдинга, таких как выдача и получение займов, а также возможности сотрудничества с дочерними структурами холдинга, включая АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Аграрная кредитная корпорация». Особое внимание уделялось проектам финансовой поддержки предпринимательства и развитию секторальных инициатив.

    Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития возможности сотрудничества
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    - Мы рады наращивать наше взаимодействие с Французским агентством развития, особенно в контексте последних международных соглашений, которые открывают новые перспективы для обоих стран. Это позволит нам использовать международный опыт для развития ключевых секторов экономики Казахстана и укрепления наших финансовых систем, — отметил Жандос Шайхы.

    Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития возможности сотрудничества
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    Национальный холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития продолжат сотрудничество по ряду направлений, включая улучшение условий для предпринимателей, развитие аграрного сектора и усиление финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, что соответствует глобальным Целям устойчивого развития ООН.

    Холдинг «Байтерек» и Французское агентство развития возможности сотрудничества
    Фото: Холдинг «Байтерек»

     

    Теги:
    Финансы Франция Сотрудничество НУХ "Байтерек"
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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