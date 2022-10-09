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    16:40, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный корт строит в небольшом селе аграрий в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что у небольшого села Повозочное района Шал акына хорошие перспективы. Населенный пункт поддерживает местное крестьянское хозяйство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что руководитель ТОО «Агросевер» Николай Луговой родился, учился и работал трактористом в Повозочном. Хозяйство развивает животноводство, добивается высоких урожаев. В этом году собрали 24 центнера с гектара. Агроформирование на 22% повысило заработную плату своим сотрудникам.

    «Экономически активное население населенного пункта составляет 427 человек, из них 212 работают. У села Повозочное хорошие перспективы. Здесь ТОО на собственные средства строит крытый хоккейный корт на 90 млн тенге. Новый спортивный объект появится на месте хоккейной коробки. Символично, что именно здесь у своей мамы-тренера начала заниматься Инесса Шумекова, призерка чемпионата мира и Кубка мира по конькобежному спорту. Крытый корт позволит взращивать новых чемпионов», - написал К. Аксакалов.

    Из бюджета для Повозочного за пять лет выделили 102 млн тенге. Отремонтировали 8 из 11 внутрипоселковых дорог, на всех установили освещение. На следующий год запланировали центральное водоснабжение.



    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Строительство
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