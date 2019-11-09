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Хоккейные корты открыли в жилых массивах столицы

9 Ноября 2019 17:48
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Хоккейные корты открыли в жилых массивах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как преобразились дворовые территории районов столицы, проверил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В жилом массиве Уркер (улица 201, район Есиль) открыли универсальную площадку: футбольное поле в холодное время года можно трансформировать в хоккейный корт, где дети смогут не только играть в хоккей, но и кататься на коньках. Также установили тренажёры и оборудовали зону workout. Каждый такой комплекс содержит в себе элементы инклюзии - дети с особыми потребностями тоже могут заниматься на данных площадках. «Глава государства в Послании народу призвал граждан заниматься массовым спортом. Всё начинается с дворового спорта. В каждом районе, квартале должны быть созданы условия для занятия спортом, чтобы дети в свободное время могли играть в футбол, хоккей, кататься на коньках. О том, как должна выглядеть территория, что должно быть во дворах, будем советоваться с жителями. Общественное пространство будем развивать с учётом вашего мнения. Работы по благоустройству дворовых территорий будем продолжать и дальше», - сказал А. Кульгинов.


Также подобные площадки установили на улице Гете, 10 (район Сарыарка) и в жилом массиве Ондирис (район Байконур).





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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Строительство,
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