Ходят на ауызашар и хвастаются в соцсетях – аким Алматы высказался о карантине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал жителей соблюдать режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если ситуация будет ухудшаться, будут отыгрываться уже те меры, которые были даны как ослабление. Это будем обсуждать и возвращать назад. Ухудшать с каждым днем эпидситуацию мы не можем. Это ответственность каждого из нас. Надо соблюдать карантинный режим. Я очень благодарен нашему населению, которые все два месяца ЧП четко выполняли требования. Понимаю, есть усталость. Хочется выйти на улицу, на свежий воздух. Красивые горы, все уже по выходным по горам ходят. Но не надо забывать, что вирус никуда не ушел. Он рядом с нами, внутри наших друзей или у кого-то. Каждый день видим, что идет заражение. Нет ни одного региона, который показал бы «ноль» в течение дня», - сказал аким.

Б. Сагинтаев заявил, что в начале апреля прогноз Минздрава по Алматы предусматривал 850 заболевших коронавирусной инфекцией.

«А у нас уже 2353 случаев. По стране прогноз был 3500, а сейчас уже более 9 тысяч, невозможно контролировать. Надо жесткие меры сохранять. Разрешили на улицу выйти, хорошо. Но ходите в масках, соблюдайте социальную дистанцию. Ходят на ауызашар, потом выкладывают фотографии в социальные сети и хвастаются... Не надо так делать, нужно проявить терпение», - добавил аким города.