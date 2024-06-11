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    19:58, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Ход строительства дорог в РК проверят на коррупционные риски

    антикор
    Фото: Агентство по противодействию коррупции

    Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмагали и министр транспорта Марат Карабаев на совместном совещании обсудили проблемные вопросы и задачи, которые необходимо решить в ходе анализа сферы строительства дорог на коррупционные риски, передает агентство Kazinform со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

    Отмечено, что за последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, осуждено — 38.

    Сумма ущерба составила 8,8 млрд тенге. В основном преступления связаны с фактами взяточничества, хищений, а также злоупотреблениями должностными полномочиями. 

    — Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства. В этой связи в рамках исполнения поручения Главы государства будут изучены процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. Отдельное внимание будет уделено изучению международного опыта по строительству дорог, в частности опыт Гонконга, Сингапура, Китая. По результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог. Во взаимодействии с научным сообществом будут проработаны и предложены механизмы по внедрению новых технологий строительства — отметил Асхат Жұмағали. 

    По итогам совещания стороны наметили комплексные меры по изменению текущей ситуации в сфере строительства дорог. 

     

    Теги:
    Коррупция Дороги Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Строительство Антикор
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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