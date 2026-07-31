Ход строительства аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области обсудили в Правительстве

Совещание по вопросам реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области состоялось под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz .

В совещании приняли участие представители министерств энергетики, промышленности и строительства, АО «НК «QazaqGaz», а также руководство ТОО «KazAzot PRIME».

Было отмечено, что проект строительства аммиачно-карбамидного комплекса входит в перечень 17 крупных инвестиционных проектов, реализуемых по поручению Главы государства. Он имеет стратегическое значение для развития газохимической отрасли, укрепления промышленного потенциала страны и увеличения глубокой переработки природного газа.

Руководитель ТОО «KazAzot PRIME» Арман Маулешев проинформировал участников совещания о ходе реализации проекта, выполненных работах и ближайших этапах строительства комплекса.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость строгого соблюдения утвержденного графика реализации проекта, отметив его важность для обеспечения внутреннего рынка отечественными минеральными удобрениями, развития экспортного потенциала, создания новых рабочих мест и социально-экономического развития Мангистауской области.

По итогам совещания государственным органам и заинтересованным организациям были даны соответствующие поручения, направленные на оперативное решение возникающих вопросов и своевременную реализацию стратегического инвестиционного проекта.

Как сообщалось ранее, более девяти тысяч рабочих мест создано в Мангистауской области с начала года.