Ход реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель алматинского городского филиала партии, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел расширенное заседание Бюро политсовета по исполнению Дорожной карты партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» по городу Алматы «Путь перемен: достойную жизнь каждому» реализуется ряд проектов по улучшению социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. К примеру, в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, креативных индустрий и общественного развития реализуются 65 пунктов.

В рамках проводимой работы уже открыто 72 частных детских сада (при плане 65 детсадов), 3920 студентов ТиПО охвачены дуальным образованием, завершено строительство детских садов на территории школ №186, 187 и дополнительных корпусов к девяти школам (№6, 121, 133, 170, 199, 144, 38, 166, 60), а также сейсмоусиление и ремонтные работы в 4 школах (№40, 81, 54, 45).

Кроме того, модернизированы физкультурно-спортивные зоны в школах №42 и 181. Во дворах, парках и скверах города установлено 97 спортплощадок Workout. В целом расширены возможности для занятия спортом детей в 1267 бесплатных секциях.

Также рассмотрен ход реализации проектов по строительству новых объектов для медицинских учреждений, в том числе семейно-врачебных амбулаторий. На сегодня завершено сейсмоусиление и ремонтные работы поликлиники №6, межрайонного противотуберкулезного диспансера.

Продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры. В Наурызбайском районе открыт 2-километровый участок улицы Алатау от улицы Сабденова до проспекта Райымбека. Четырехполосная дорога связала адмцентр Наурызбайского района с крупной магистралью города. К концу года планируется технический запуск двух станций метро.

В ходе заседания были также рассмотрены проблемные вопросы, для решения которых Б. Сагинтаев дал ряд поручений заместителям акима города и акимам районов. Подводя итоги, председатель алматинского городского филиала партии «Nur Otan», аким Алматы Б. Сагинтаев поручил усилить контроль над своевременным исполнением поставленных задач по улучшению качества жизни горожан путем реализации Дорожной карты партии.