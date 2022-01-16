Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области обсудили ход реализации поручений и инициатив Главы государства с участием экспертов и политологов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала модератор мероприятия, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Алматинской области» Жанар Нурмуханова, первая диалоговая площадка «Единство народа и системные реформы-прочная основа процветания страны» проведена с целью установления и укрепления постоянных каналов диалога различных секторов общества, обсуждения будущих мер по социально-политической модернизации в контексте новых политических инициатив, развития их взаимодействия, и обмена положительным опытом в этом направлении.

На диалоговой площадке спикерами выступили активные представители гражданского общества, авторитетные лидеры общественного мнения и неравнодушные граждане.

«В ходе дискуссии были обозначены проблемные вопросы общества и предложены конкретные рекомендации по их решению. Все рекомендации были записаны, после их обработки они будут переданы в профильные государственные органы для внедрения их в действие. Данная диалоговая площадка первая, но не последняя. Она будет проводиться на регулярной основе с приглашением экспертов из различных сфер», - сказала Ж. Нурмуханова.

В своём выступлении на диалоговой площадке директор ОО социально волонтерского центра «Дос.kz» Лариса Котельникова отметила важность выступления Президента.

«Правительство сделало выводы из сложившейся ситуации! Президент в первые же дни смог, взять ситуацию под контроль, собраться и выступить перед народом со словами: «Я с вами, я ни куда не уеду». В обращении народу Президент отметил, что необходимо менять отношение и государственных служащих, и что мы говорили о слышащем государстве, но не всегда слышали свой народ! Со стороны неправительственных организации прозвучало, что необходимо также не просто активизировать работу, а пересмотреть подход, сделав подробный анализ оголившихся проблем, дать рекомендации для предстоящих реформ. Уделять внимание именно образованию и идеологической работе с подрастающим поколением. Благодарность Президенту за то, что он пригласил войска ОДКБ - это помогло предотвратить наибольшие потери и в короткий период приостановить эти беспорядки, тем самым наладить работу государственного правления.

В непростое для страны время наш народ показал самоорганизованность. В местах, где не было ни представителей акимата, ни полиции, собственными силами организовали самооборону, перекрыв дороги и проверяя все транспортные средства, чтобы не пропустить террористов к своим домам. Я очень горжусь своим народом, и что мы смогли вовремя остановиться, и что благоразумие взяло верх «, - сказала в своём выступлении спикер.

В свою очередь руководитель ОО Центра устойчивого развития «Ochaq», доктор юридических наук, профессор Саркытбек Молдабаев отметил, что сегодня Казахстан вступил в новый этап своего политического развития, и это обстоятельство требует от органов власти всех уровней постоянного мониторинга происходящих общественных процессов.

«Что касается нас, неправительственных организаций и в целом общественности, то мы, учитывая каждый свой потенциал, должны объединиться по своим направлениям и совместно с управлением внутренней политики Алматинской области выработать свою стратегию и разработать свои долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы работы в сфере внутренней политики нашего региона. Ибо без участия общественности, государство не может самостоятельно проводить свою внутреннюю политику, об этом свидетельствует вся мировая история и весь зарубежный опыт», - сказал спикер.

В своём выступлении представитель НПО перечислил ряд конкретных предложений, среди которых - сформировать экспертный совет при заместителе акима Алматинской области, курирующий внутреннюю политику региона.

«Состав экспертного совета и его члены должны соответствовать основным направлениям внутренней политики (экономической, социальной, национальной, демографической, укрепление государственности, охраны окружающей среды, военной, аграрной, культурной и правоохранительной), то есть каждый эксперт должен быть специалистом и компетентным в одной из этих направлений. Должны быть специалисты-идеологи, специалисты-агитаторы и пропагандисты. Это двигатели внутренней политики, поэтому мы должны выработать решение данной проблемы.

Открыть на местном телевидении передачу «Внутренняя политика», где по всем направлениям будет освещаться деятельность акимата области и акиматов районных и сельских округов по всем направлениям внутренней политики.

Каждый квартал устанавливать рейтинг районных акимов по основным показателям внутренней политики. И рейтинги должны публиковаться в средствах массовой информации.

Для установления постоянной обратной связи с населением, сотрудники районных отделов внутренней политики ежемесячно совместно с акимами сельских округов должны будут обходить дома социально уязвимых сельских жителей, где живут многодетные, люди с ограниченными возможностями, безработные и другие», - подытожил спикер.