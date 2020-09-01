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Хочу выразить благодарность Президенту за такую огромную помощь – врач из Алматы о надбавках

1 Сентября 2020 14:41
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Хочу выразить благодарность Президенту за такую огромную помощь – врач из Алматы о надбавках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские врачи выразили благодарность Президенту за новые меры по поддержке медицинских работников, озвученных в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В Послании особое внимание уделено развитию системы здравоохранения и мерам поддержки медработников.

Так, Президент поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медицинским работникам. В этой связи медицинские работники Алматы выразили благодарность Президенту за проявленную заботу.

Клинический фармаколог городской поликлиники №4 города Алматы Айгерим Тохтыбаева во время онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций выразила благодарность за озвученные инициативы.

«Хотела бы отметить сегодняшнее Послание нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Президент поручил выделить 150 млрд тенге для выдачи стимулирующих надбавок медицинским работникам нашей страны за второе полугодие. От имени всех медицинских работников хочу выразить огромную благодарность нашему Президенту за такую огромную помощь. Можно сказать, каждый медицинский работник, работая во время пандемии, рисковал своей жизнью, и сегодняшнее Послание подарило нам огромную радость», — отметила Айгерим Тохтыбаева.


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#Президент Казахстана   #Социальная поддержка   #Здравоохранение   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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