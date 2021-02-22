Хочу выиграть золото Олимпиады - дзюдоист Виктор Демьяненко о своей цели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан в этом году отмечает 30-летие Независимости, а вместе с ним свой юбилей празднуют и ровесники Независимости. Одним из тех, кто родился в 1991 году и прославляет честь страны на международных турнирах - это дзюдоист Виктор Демьяненко. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о своих планах и пожелал казахстанцам дальнейшего процветания.

Виктор Демьяненко родился в июне 1991 года в городе Алматы. Спортом занимается около 18 лет, выступает в весе до 100 кг. Член национальной сборной команды РК. Многократный чемпион Республики Казахстан, бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи в 2010 году, бронзовый призер чемпионата Азии 2012 года, бронзовый призер Гран-при Ташкент 2016 года и Гран-при Тунис 2018 года, чемпион Кубка Азии 2019 года.

- В каком возрасте вы начали заниматься дзюдо?

- Дзюдо начал заниматься в 10 лет в Алматы. Меня в эту секцию отдали родители. Я родился в спортивной семье: папа - боксер, мама занималась баскетболом, две сестренки любительницы большого тенниса. Мой дядя призер Олимпийских игр по боксу в Москве Виктор Демьяненко. В честь него меня назвали Виктором.

- Какой турнир был самым первым в вашей карьере? Заняли ли призовое место там?

- Мой первый турнир состоялся, когда мне было 12 лет. Это чемпионат города. Тогда я, кажется, занял третье место, но я точно не помню.

- Вы выступаете также и на турнирах по қазақ күресі. Где вам легче выступать: дзюдо или қазақ күресі?

- На этот вопрос ответить непросто. В любом виде спорта есть свои сложности. Я думаю, что у меня по дзюдо больше опыта, чем қазақ күресі. Здесь немножко сложновато в правилах и оценках. Поэтому, думаю мне сложнее выступать на қазақ күресі, именно на казахстанском уровне.

- До какого возраста планируете заниматься дзюдо? Какие у вас планы на будущее?

- Я вообще планировал тренироваться до летних Олимпийских игр в Токио (перенесли на 2021 год из-за пандемии - прим.автор). Но, посмотрим, еще есть ряд соревнований, на которых можно набрать очки. Я сейчас восстанавливаюсь от травмы, возможно, не попаду на эту Олимпиаду из-за травмы. Думаю, дальше буду заниматься.

- Ваша главная цель - это выиграть золото на Олимпиаде?

- Выиграть золото Олимпиады, я думаю, это цель каждого спортсмена. Но, к сожалению, не каждому это удается. Все по воле Всевышнего. Если не возьму золото Олимпиады, то, нужно выиграть турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы».

- В этом году Казахстан отмечает свое 30-летие. Что можете пожелать народу страны?

- Хочу пожелать дальнейшего процветания нашему народу и нашей стране. Побольше чемпионов и батыров. Главное, чтоб все семьи были здоровы.