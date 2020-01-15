Хочу услышать ваши мнения – Глава государства обратился к Президентскому кадровому резерву

НУР-СУЛТАН. КАЗИРФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Президентского кадрового резерва с приветственной речью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что инициатива о формировании Президентского кадрового резерва была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы. Рад, что она нашла широкий отклик среди молодых казахстанцев. Именно молодежь, образованная, трудолюбивая, патриотичная, является главной движущей силой прогресса и устойчивого развития нашей страны», - сказал Глава государства на встрече с Президентским кадровым резервом в Акорде.

«Каждый из вас показал высокий уровень профессиональных компетенций, доказал искреннее стремление работать на благо государства, поэтому я пригласил всех вас в Акорду, чтобы лично встретиться с вами, послушать ваши мнения об актуальных для страны вопросах, изложить свое видение задач, стоящих перед участниками кадрового резерва. Надеюсь, сегодня состоится качественный обмен мнениями», - добавил Президент.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



