+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хочу прославить страну через нашу культуру и искусство – обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Думан Аким

8 Декабря 2021 13:06
Поделиться:
Хочу прославить страну через нашу культуру и искусство – обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Думан Аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» один из победителей – преподаватель колледжа республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» отметил, что хочет прославить страну через культуру и искусство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин
Названы имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Президент вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливой молодежи Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»

«Полгода назад, когда подавал документы для участия в конкурсе, даже и не предполагал, что выступлю с речью в качестве победителя в Акорде. Для меня это исторический момент и особая честь. В формировании личности особая роль отводится культуре. В этой связи, чтобы заинтересовать и приобщить подрастающее поколение к искусству, подготовил проект «Театр - творчество - талант», - сказал обладатель гранта.

В рамках этого проекта он организовывает международный театральный фестиваль для детей и подростков.

«У меня есть мечта – открыть уникальный театр, где на сцене будут выступать дети, прославить нашу страну через культуру и искусство. Вы всегда уделяете особое внимание проблеме подрастающего поколения и оказываете нам всестороннюю поддержку. Сегодня, в юбилейный год Независимости, мы выражаем огромную благодарность талантливой молодежи за присуждение специального гранта, который дает нам возможность проявлять свой потенциал», - отметил Думан Аким.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Культура   #Молодежь   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин
Названы имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»
Президент вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливой молодежи
Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
3 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
4 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
5 Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы
6 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Читайте также
Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»
Аким Сарани запустил челлендж «Моногорода - Независимому Казахстану»
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив