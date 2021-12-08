Хочу прославить страну через нашу культуру и искусство – обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Думан Аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» один из победителей – преподаватель колледжа республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» отметил, что хочет прославить страну через культуру и искусство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полгода назад, когда подавал документы для участия в конкурсе, даже и не предполагал, что выступлю с речью в качестве победителя в Акорде. Для меня это исторический момент и особая честь. В формировании личности особая роль отводится культуре. В этой связи, чтобы заинтересовать и приобщить подрастающее поколение к искусству, подготовил проект «Театр - творчество - талант», - сказал обладатель гранта.

В рамках этого проекта он организовывает международный театральный фестиваль для детей и подростков.

«У меня есть мечта – открыть уникальный театр, где на сцене будут выступать дети, прославить нашу страну через культуру и искусство. Вы всегда уделяете особое внимание проблеме подрастающего поколения и оказываете нам всестороннюю поддержку. Сегодня, в юбилейный год Независимости, мы выражаем огромную благодарность талантливой молодежи за присуждение специального гранта, который дает нам возможность проявлять свой потенциал», - отметил Думан Аким.



