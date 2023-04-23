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Хочу открыть свой ресторан - юный фудблогер Дулат Тантаев покоряет Казнет

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Апреля 2023, 15:28
Хочу открыть свой ресторан - юный фудблогер Дулат Тантаев покоряет Казнет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14-летний Дулат Тантаев из Алматы мечтает стать лучшим шеф-поваром не только в Казахстане, но и в мире. Сейчас он активно ведет свой блог, готовит различные блюда, а также снимает обзоры на рестораны. Юный фудблогер и повар рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», как стал популярным в интернете, чем занимается в свободное время и почему выбрал сферу кулинарии.

Дулат Тантаев учится в 8 классе общеобразовательной школы №181. Он родился и вырос в Алматы. У него есть три старших брата, он самый младший в семье.

«Свою любовь к кулинарии я открыл в 11 лет. Меня сильно вдохновили турецкие шеф-повара Бурак Оздемир, Нусрет Гёкче, а также британец Гордон Рамзи. Я часто наблюдаю за их работой в Instagram, сам тоже снимаю ролики. Мне в этом помогает мой родной брат Диас», - рассказывает мальчик.

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Свой кулинарный путь Дулат начал в 2020 году, тогда он получил первый заказ - приготовил трайфлы (десерт английской кухни, который готовится из бисквита или печенья, пропитанного фруктовым соком – прим. ред.), а сейчас мальчик отточил свои навыки, делится рецептами блюд из разных стран - они пользуются большой популярностью у подписчиков. У него большая аудитория в Instagram. За ним следят более 620 тысяч человек.

«Также я снимаю обзоры на рестораны, помогаю шеф-поварам, перенимаю их опыт, а потом делюсь с подписчиками своими знаниями. Мне это очень нравится, от этого я получаю удовольствие. Дома мне помогают мои родители, братья, вдохновляюсь и получаю идеи для своих рецептов у других шеф-поваров, много экспериментирую на кухне. Съемка одного видео для социальных сетей у меня в среднем занимает 3-4 часа, сюда входит и монтаж видеоролика. Сразу скажу, что это нелегкий процесс. Ты должен тщательно готовиться. Снимаем видео почти каждый день, в основном в вечернее время, это не мешает моей учебе», - делится Дулат.

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Юный повар сейчас не принимает заказы, а сотрудничает с ресторанами города. Зарабатывает деньги на рекламе. Радует подарками не только себя, но и своих близких. На свой день рождения купил дорогой смартфон.

«Изначально я не ставил себе цель заработать, я просто занимался своим любимым делом. Первые два года у меня практически не было дохода, а сейчас деньги поступают от рекламы. Когда человек вкладывает всю свою душу в любимое дело, то непременно будет какой-то результат. Мои видео постепенно начали набирать большое количество просмотров, они попадали в рекомендации, люди стали подписываться на меня. Это очень приятно, они смотрят мои ролики, ценят мой труд, поддерживают меня, мотивируют. Я веду свой блог на двух языках, но в основном на русском, так как меня смотрят люди и из других стран. 60% моей аудитории - это казахстанцы, а остальные иностранцы», - говорит он.

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Мальчик помимо готовки увлекается музыкой, спортом. Он играет на гитаре, смотрит бокс и смешанные единоборства. Предпочитает восточную кухню, любит блюда из мяса. Недавно съездил в ОАЭ, чтобы встретится со своими кумирами.

«Мы недавно были в Дубае, хотел увидеться со своими кумирами - турецкими шеф-поварами, но к сожалению, у нас не получилось, но я обязательно с ними встречусь в будущем», - заметил он.

Дулат из обычной семьи, его мама работает медсестрой, а папа - частный извозчик. В будущем он хочет открыть свой ресторан в Алматы. Для этого он много работает, набирается опыта.

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Дулат также поделился мнением насчет популярности.

«Я отношусь к популярности спокойно. Да, меня люди на улице узнают, просят фотографироваться и мне это очень приятно. В школе все друзья также меня поддерживают, мы с ними в хороших отношениях, дружим с ними с самого детства, поэтому они на популярность не обращают особого внимания», - заявил юный повар.

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