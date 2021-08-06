Хочу дарить людям радость не только песнями – Рухия Байдукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2021 год начался с приятных вестей для Казахстана в музыкальной индустрии. Ремиксы Иманбека сегодня звучат чуть ли не из каждого утюга, а его «Грэмми» принесла славу всему Казахстану. Недавно в стране зажглась новая звезда - Рухия Байдукенова, победительница «Славянского базара в Витебске». Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с талантливой певицей о творчестве, мечте, кумирах. Подробнее в нашем интервью.

- Рухия, добро пожаловать к нам в студию! Поздравляем вас еще раз с победой! Насколько эта победа изменила вашу жизнь? Как правило, после такого признания продюсеры и рекламные компании выстраиваются в очередь с предложениями. Произошли ли изменения в этом плане?

- Спасибо всем за поздравления! Это победа всего Казахстана! Действительно, после «Славянского базара» в моей жизни произошли изменения, потому что нет свободного времени. В сутки сплю по несколько часов. Поступают предложения для участия в разных концертах. Стараюсь охватить все проекты. Однако эти перемены не изменили меня, мой характер и отношение к людям.

- Среди тех, кто поздравил вас с победой, был и Президент Казахстана. Как вы восприняли эту новость?

- Честно говоря, не ожидала поздравления Главы государства. Однако я очень рада, что он отмечает таланты, всячески оказывает поддержку. Благодарна Президенту за это. Думаю, что в будущем будет много талантливых ребят из разных сфер деятельности, которые прославят страну. Надеюсь и верю, что их поддержат.

- А кто поддерживал вас во время участия в конкурсе?

- Как я уже говорила, особую поддержку мне оказал Димаш Кудайберген. В целом, он поддерживал не только во время участия в конкурсе. Он один из тех людей, кто поддерживает в повседневной жизни. Он с детства знает меня. Несмотря на то, что сегодня он всемирно известный, прославенный музыкант, его отношение ко мне не изменилось. Считаю особым достижением, что меня заметил такой талантливый человек, как Димаш. Думаю, это подарок небес.

- Белорусский народ оставляет самые теплые комментарии к вашим выступлениям, отмечая, что вы на высоком уровне исполнили народные песни. Как вас встретили в Витебске?

- С первых дней пребывания там я полюбила белорусский народ. Они очень похожи на нас: такие же гостеприимные, встречают с улыбкой. Неконфликтные, живут своей жизнью. Еще я заметила, что они не делят людей на нации. Они помогали мне, поддерживали во время выступления, поверили в меня. Некоторые зрители даже просили остаться у них!

- Что вы почувствовали, когда узнали, что Димаш Кудайберген станет членом жюри конкурса?

- Будет правильным, если скажу, что сильно боялась, узнав об этом. Это же артист мирового уровня. Признаться честно, я стеснялась выступать перед ним. Очень сильно стеснялась. Перед другими могу выступать, а перед Димашем петь стеснялась. Можно сказать, что во время конкурса с психологической стороны победила этот страх. Я понимала, что в Витебск еду не только ради себя. С одной стороны – репутация всего Казахстана, с другой стороны – Димаш Кудайберген был членом жюри конкурса, это тоже ответственность. Мы не должны опустить ту планку, которую задал Димаш. Поставила перед собой цель – защищающий честь Казахстана не может плохо выступить. Думаю, достигла поставленной цели.

- Вы говорили, что чувствовали поддержку Димаша, к тому же он одним из первых поздравил вас.

- Да. Сначала он помогал мне по вокалу, за что ему особая благодарность. Четыре-пять раз мы готовились вместе, он поделился своим опытом. А во время конкурса можно сказать, что и не разговаривали. Однако чувствовала, как он переживал во время моего выступления.

- То, как вы мастерски берете высокие ноты, мне показалось похожим на стиль Димаша Кудайбергена. Это просто совпадение?

- С детства пою эти ноты. Однако по технической части, по вокалу беру пример с Мэрайи Кэри, Димаша. У каждого талантливого певца стараемся брать только лучшее, необходимое. То есть, получаем навыки. Думаю, в этом нет ничего такого. Когда Аллах дает такие возможности, нужно воспользоваться. Однако те высокие ноты, о которых вы говорите, пою с детства.

- Расскажите, как вы пришли в мир музыки. Вы выросли в музыкальной семье? С какого возраста начали петь?

- Мой дедушка Байдукен был домбристом, куйши. Сейчас его уже нет в живых. Оказывается, он хотел, чтобы я стала артистом. Он скончался, когда мне было два года. В честь своей мамы, моей прабабушки, он назвал меня Рухией. Она, оказывается, тоже пела. Я выросла в семье, где понимают и чувствуют музыку, могут отличать хорошее исполнение от плохого.

- На шоу талантов «Х-Фактор» вы говорили, что родители хотели, чтобы вы стали врачом. Насколько изменилось мнение родителей сейчас? Как они относятся к вашему творчеству?

- До «Славянского базара» родители не были так заинтересованы в моем творчестве. Особенно в период карантина говорили: «Вот видишь, нужно было учиться на медика. Сейчас стране нужны они. А сейчас ты просто сидишь дома». Папа тоже отмечал, что профессия врача приносит пользу народу. Однако перед участием в «Славянском базаре» отец дал свое благословение. «Следуй только по правильному пути, добивайся всего честным трудом, старанием», - сказал он мне. Сейчас родители рады за меня и мое творчество.

- После победы в «Славянском базаре» новостные ленты были заполнены информацией о вас. Наверное, родители гордятся вами?

- Когда мама разговаривала по телефону, случайно услышала ее фразу: «Она всего добилась сама, упорно трудилась». Родители не любят хвалить меня. Я тоже простой человек. Когда кто-то начинает хвалить, чувствую неловкость.

- К слову о карантине, как провели локдаун? Было ли это время полезным для вас?

- С психологической точки зрения многое осознала. Изучила многое, приобрела новые навыки. Научилась с помощью смартфона создавать «плюсовки», делать аранжировку. Установила для себя режим в период карантина. Просыпалась в пять утра, засыпала к 11 вечера. Вовремя питалась, вела здоровый образ жизни. А раньше засыпала в три часа ночи и просыпалась к девяти утра.

- Вы на карантине начали подготовку к «Славянскому базару»?

- Вообще, я три года подряд принимала участие в «Славянском базаре». В этом году вовсе не планировала участвовать. Находилась в поиске других проектов. Однако было суждено принять участие в этом конкурсе. Многие говорили, что нужно поучаствовать. Подумала: почему бы и нет. Отправила заявку, прошла отбор. Поняла, что люди сами усложняют себе жизнь. Если многое воспринимать легко, такое же получим в ответ.

- Расскажите о вашем участии в проектах «Х-Фактор», «Топжарган». Какой опыт получили?

- Что касается проекта«Х-Фактор», это одно из выступлений, которого стесняюсь. Были нюансы по вокальной части, по внешнему виду. Мы не слышали, что нам говорит жюри. Тогда я была ребенком. Увидев свое выступление на «Х-Факторе», поставила перед собой цель: где бы ни выступала, нужно прислушиваться, как бы ни исходили звуки, нужно постараться понять. После этого конкурса обратила внимание на свой внешний вид, начала работать над собой.

- А что вы скажете о выступлении в конкурсе «Топжарган»?

- Это один из хороших для меня проектов. Многие потом с сожалением говорили: «ты должна была пройти», «должна была победить». Ни на кого не держу обиду. Напротив, благодарна за участие в таком проекте, потому что работала с такой компанией, как ADAM Media. Динара Адам – продюсер номер один в Казахстане. Все ее проекты занимают лидирующие позиции в рейтинге. Мне кажется, это хорошая возможность, которую подарил Всевышний. Смогла поработать с такими известными людьми. У Динары Абаевной особенная команда. Она сама хороший человек. В жизни хорошо общаемся, как сестры. Потом несколько месяцев работала музыкальным редактором в проекте Динары Адам «Егіз Лебіз». Получила колоссальный опыт. Перед участие в «Славянском базаре» отточила навыки, поучаствовав в разных проектах.

- Не каждый может спеть в пяти октавах. Как вы бережете голос? Какие упражнения делаете для этого?

- Нельзя пить холодное, простужать ноги, тепло одеваться. Самое главное – здоровье. Без него трудно выступать на сцене. К тому же, нужно уделять особое внимание питанию. Через желудок работают наши голосовые связки. Поэтому нельзя допускать изжогу. Это сильно влияет на тембр голоса. Особое значение играют ежедневные упражнения для носа и головные резонаторы. Самые полезные упражнения посвящены дыхательным путям. Без правильного дыхания сложно исполнять песни.

- В свои 22 года вы уже воспитываете маленьких артистов, преподаете. Не боялись брать на себя такую ответственность? Какими заслугами учеников можеет похвастаться? Слышала, что одного из них готовили к участию в международном конкурсе...

- Ко мне приходят талантливые дети. Я действительно верю в то, что казахстанская эстрада достигнет небывало высокого уровня, потому что работаю с маленькими талантами. Мне нравится с ними работать. Изучаю их психологию. Это тоже влияет на жизнь артиста. Две мои ученицы – Сания и Камила - участвовали в «Детском Евровидении». Камила заняла третье место, Сания – седьмое. После они принимали участие в других зарубежных конкурсах. Мне очень нравится работать с маленькими детками. Я сама получаю опыт. Приобретаю дополнительные набыки, обучая их. Пусть они еще дети, но среди нех есть ребята с высоким музыкальным вкусом. У детей чистая душа. Поэтому у них хорошая энергетика. А в музыке энергетика важна. Ее чувствует зритель.

- Во многих интервью вы отмечаете, что не хотите работать с продюсером. Почему?

- Мне кажется, если у тебя разносторонняя,хорошая команда, все будет хорошо. Раньше действительно было время продюсеров. А сейчас, кажется, все по-другому.

- Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Когда вас встречали в аэропорту, ваш педагог сказала, что теперь нужно написать хорошую песню, снять клип...

- Сейчас записываю песни. Однако пока неизвестно, на какую именно песню будем снимать клип. Пока что выбираем. Работаем со многими авторами. Поступают разные предложения. В скором времени, возможно, выпустим клип. Однако я не спешу. Не хочу, п оспешив, выпустить песню, которая не понравится зрителям.

- Вы уже выбрали свой стиль, направление в музыке? Заметила, что в вашем репертуаре много песен на патриотическую тему, народная музыка.

- Еще не сформировался свой собственный стиль. Поэтому пробую себя в разных направлениях. Возможно, через несколько лет найду себя в каком-либо музыкальном направлении. Пока что стараюсь охватить все стили.

- В каких телевизионных проектах в будущем хотите принять участие?

- Сейчас все еще в поиске телевизионных проектов. Нашли несколько проектов, однако пока что обговариваем детали.

- Это зарубежные или отечественные проекты?

- Зарубежные.

- А почему зарубежные?

- Потому что в Казахстане мало проектов. Честно говоря, я давно выступаю как певица, однако не была так известна. Меня знали только в музыкальной среде. Хотя я выпускала песни, выходила в эфиры. Никто не вырезал из эфира. Однако люди начали узнавать после «Славянского базара». Можно сказать, что легче доказать свои способности, участвуя в зарубежных проектах.

- С кем мечтаете выступить на одной сцене? Кто ваш кумир?

- Хочу выступать на одной сцене с Мэрайей Кэри, Димашом Кудайбергеном. Однако Димаш об этом не знает. Не знаю почему, не могу ему в этом признаться. Только в интервью рассказываю об этом.

- Почему мечтаете с ними спеть?

- Потому что Мэрайя Кэри – мой кумир. Димаш тоже мой кумир. Они очень простые люди. Многие говорят, что мой голос похож на голос Мэрайи Кэри. Если бы Майкл Джексен был в живых, выступила бы на одной сцене с ним.

- Какие песни слушает в плейлисте Рухия Байдукенова?

- Есть разные песни. Однако многие из них симфонические произведения. В You Tube много полезных музыкальных проектов. Слушаю там разные новые песни. Можно сказать, что в моем плейлисте нет ностальгирующих песен. Сейчас стараюсь охватить новые направления.

-Где вы черпаете вдохновение?

- Меня вдохновляют маленькие дети. Очень сильно люблю детей. Мечтаю о своем ребенке. Хочу иметь много детей. Также меня вдохновляют спортсмены.

-Почему?

- Спортсмены – дисциплинированные люди. Они очень ответственны. Например, я дружу с чемпинкой мира по спорту Фирузой Шариповой. С детства интересуюсь спортом. Раньше часто смотрела выступления Дениса Тена. Мне кажется есть невидимая нить, которая связывает спортсменов и певцов. В спорте, как и в музыке, высоких результатов добиваешься благодаря тренировкам. Если они тренируются физически, мы следим за голосом, тембром.

- К слову, о спорте. В эти дни наши спортсмены выступают на Олимпийских играх в Токио. Вы как никто другой понимаете, как важна поддержка народа. Ваши пожелания нашим казахстанским спортсменам?

- Пусть на Олимпийских играх в Токио будет много золотых, серебряных, бронзовых медалей. Несмотря на взлеты и падемия, главное – не пасть духом. Я очень рада за Зульфию Чиншанло. Невзирая на трудности, она поехала на Олимпиаду и вернулась в страну с медалью. Поэтому желаю удачи всем спортменам!

- Димаш, Данелия, Ержан Максим, Иманбек, вы - этот список хотелось бы продолжать до бесконечности. Каждый из вас принес славу и признание стране. Что вы скажете молодым исполнителям, которые продолжат ваш путь?

- Хочу сказать одно: живите, так,как вы этого желаете. Добивайтесь поставленных целей. Никто не станет для вас преградой, если вы верите в себя и в Аллаха. Мечтайте, трудитесь, поверьте в свои возможности!

- О чем же мечтает Рухия?

- На сегодня моя главная мечта – помочь простым людям. Помимо моего творчества, хочу открыть благотворительный фонд. Пока это только мечта. Возможно, сейчас мне это не осилить. В будущем хочу основать такой фонд, которые поможет населению. Даже эту победу завоевала не для себя. В прошлом году говорили: «Вы должны были пройти отбор на «Славянский базар». Рада, что не участвовала в прошлом году. Не уверена, что победила бы. Даже если стала бы победительницей, смог бы народ искренне порадоваться за меня в трудные дни, когда настигла пандемия? С детства мечтала, чтобы народ искренне порадовался за мои победы. Поэтому выражаю особую благодарность моему народу, который исполнил детскую мечту.

- Спасибо за интересную беседу! Желаем вам творческого вдохновения и успехов!