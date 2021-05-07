Хочу быть полезным обществу - сержант юстиции рассказал о спасении людей из горящей квартиры

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане много людей, подающих достойный пример своими поступками подрастающему поколению. Одним из таких является контролер учреждения РУ-170/1 Департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области Абылай Толеев.

Абылай Толеев в начале этого года от пожара спас двух человек, при этом сам тоже пострадал. Его поступок был высоко оценен Президентом страны. Он получил медаль «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сержант юстиции Абылай Толеев служит в подразделениях уголовно-исполнительной системы с ноября 2019 года. За период службы в органах внутренних дел он зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный сотрудник и грамотный специалист.

21 января 2021 года примерно в час ночи Толеев, проходя возле дома №134, расположенного по улице Мухита города Уральска, услышал крики и заметил, что на пятом этаже указанного дома горит квартира. Вместе с соседями он взломал дверь квартиры и начал тушить пожар подручными средствами.

«Мы с соседями эвакуировали всех людей из подъезда. После того, как взломали дверь, я зашел в квартиру и вытащил двух пострадавших мужчин. На место проишествия прибыла бригада скорой помощи. Им была оказана помощь. После этого я тоже сам отлежался в больнице неделю», - говорит он.

Его доставили в многопрофильную больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас он чувствует себя хорошо. По его словам, такое впервые произошло не только в его карьере, но и в жизни.

Сам Абылай Толеев не считает это героическим поступком, а лишь своим гражданским долгом.

«Каждый человек должен помочь другим, если это в его силах. Я хочу быть полезным нашему обществу, помогать людям, чтобы вокруг было спокойно. Я сам выбрал этот путь. Работа мне нравится, главное выполнять свои обязанности с честью и интересом», - добавил Абылай Толеев.

За свой поступок он был награжден медалью «Ерлігі үшін».

«Я не ожидал, что получу эту медаль. Мне очень приятно. Выражаю благодарность всем за поддержку и веру», - сказал он.

Он призвал молодежь быть патриотами и служить своей Родине.