Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке Алматы: девушка пыталась свести счеты с жизнью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хлопок газа произошел в многоэтажке в Алматы. По факту проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления полиции Бостандыкского района, происшествие произошло сегодня в одном из домов по улице Клочкова. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадала гражданка К., 2001 года рождения.

«Установлено, что гражданка К. одна проживает в квартире на четвертом этаже. Пытаясь покончить жизнь самоубийством по субъективным причинам, открыла газ и по истечении некоторого времени зажгла спичку, после чего произошел хлопок, без последующего горения. В результате с ожогами лица и конечностей девушка была доставлена в одну из больниц города. Благо, больше никто не пострадал. Повреждены двери соседских квартир, окна в подъезде, а также припаркованные во дворе автомобили», – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.

Вместе с тем в полиции добавили, что пока на данном этапе этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Доведение до самоубийства» УК РК. Обстоятельства произошедшего, а также причины попытки суицида устанавливаются.