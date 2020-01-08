Хлопок газовоздушной смеси в Каскелене: погиб ребенок

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – При хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Каскелене умер ребенок. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 января около 13:15 часов в Каскелене в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Толе би произошел хлопок газовоздушной смеси.

«В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения. Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. В больницу доставили семь человек, в том числе трое детей. Ребенок 2009 года рождения скончался на месте происшествия.

Жители этого дома эвакуированы противопожарной службой, акиматом Каскелена организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Каскелене произошла вспышка газовоздушной смеси.