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    14:08, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Хлопок газовоздушной смеси произошел в Талдыкоргане - есть пострадавший

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане на территории одной из компаний, в отдельно стоящем помещении произошел хлопок газовоздушной смеси с обрушением стены. Ожоги рук и лица получил охранник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 октября в 05:50 поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по улице Желтоксан на территории ТОО, в отдельно стоящем помещении (домик охраны) произошел хлопок газовоздушной смеси (предварительно из-за утечки природного газа), с обрушением стены, потолочного перекрытия на площади 50 кв.м. и возгоранием вещей на площади 20 кв.м. В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник, 1982 года рождения, состояние стабильное», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

    Причина утечки газа устанавливается, на месте работают дознаватели ДЧС и СОГ УП Талдыкорган, а также специалисты газовой службы «КазТрансГаз Аймак».


    Теги:
    Талдыкорган Жетысуская область Происшествия Происшествия, ЧС
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