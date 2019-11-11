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вчера 14:18
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Хлопок газа произошел в частном доме в Алматы: три человека в реанимации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме произошел в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Случай зафиксирован в 3-этажном частном жилом доме. В результате пострадали три человека.
Бригадой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №4 доставлены 3 пациента и сразу же госпитализированы в реанимационное отделение.
«Мужчина 1983 г.р. доставлен в крайне тяжелом состоянии. Выставлен диагноз: Комбинированная травма. Баротравма. Термический ожог пламенем площадью 100%. Ожог 3 степени. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние пациента крайне тяжелое, нестабильное. Вторая пострадавшая 2000 г.р. Выставлен диагноз: Комбинированная травма. Баротравма. Термический ожог пламенем площадью 85%. Ожог 3 степени. Состояние крайне тяжелое. Третий пациент 1996 г.р. Диагноз: Термический ожог пламенем площадью 22%., а именно лица, верхних и нижних конечностей. Ожог 1 степени. Состояние пациента крайне тяжелое, стабильное», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
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