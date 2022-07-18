18 Июля 2022 01:24

Хлебоуборочная кампания идет в восьми районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на установившуюся сильную жару под +40 градусов, уборка зерновых колосовых на полях Жамбылской области идет по намеченному графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов, уборочная кампания в регионе началась две недели назад, и сейчас идут работы в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском, Сарысуском и Шуском районах. В Таласском и Жуалынском районах по погодно-климатическим условиям страда начинается обычно позднее.

«Метеорологические условия в нашем регионе в этом году благоприятны для формирования и созревания зерна. В Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднего», - отметили в ведомстве.

Всего в этом году жамбылским аграриям предстоит убрать 370 тыс. га зерновых колосовых, из них 153,8 тыс. га пшеницы, 216,1 тыс. га ячменя.

На сегодня из засеянных площадей этого года убрано 66,3 тыс. га. Средняя урожайность зерновых колосовых этого года составляет 16,9 ц/га.

Это действительно средние показатели урожайности. Так, в 2019 году средняя урожайность зерновых колосовых составила 22,7 центнера с гектара, в 2017 - 23,8 центнера зерна с гектара, в 2016 - 24 центнера с гектара, что близко к рекордным показателям для юга страны. Бывали и малоурожайные засушливые годы, когда средняя урожайность зерновых составляла 8 - 10 центнеров на круг.

Жамбылская область является одним из сельскохозяйственных регионов страны. В этом году на полях жамбылских хозяйств планируется высадить сельхозкультуры на 760 тыс. га, что больше на 9,2 тыс. га в сравнении с 2021 годом.