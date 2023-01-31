Хлеб по 540 тенге: в акимате Алматы дали разъяснения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространилось видео, где говорится, что в одном из магазинов Алматы хлеб продают по 350 и 540 тенге. В акимате города ответили, что этот вид хлеба не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вид хлеба, демонстрируемый на видео в социальных сетях, не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденных Правительством РК и, соответственно, не подлежит регулированию его стоимости со стороны местных исполнительных органов», - ответили на запрос в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

По данным акимата, согласно постановлению Правительства РК от 27 марта 2017 года, в перечень из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров входит хлеб формовой из муки первого сорта или так называемый «социальный хлеб». На сегодня отпускная цена заводов на социальный формовой хлеб составляет от 80 до 100 тенге за булку, в зависимости от условий доставок. С учетом торговой надбавки, разрешенной законодательством (15%), цена на полке составляет 90-110 тенге за булку.

«Население Алматы потребляет 160 тонн хлеба в день. Данная потребность обеспечивается за счет поставок хлебопекарных предприятий «Аксайнан», «Алматынан», «Рузинан» и другие. На сегодня данные хлебопекарни работают на полной мощности, реализация продукции осуществляется на основании заключенных договоров и заявок, поступающих от торговых объектов города», - добавили в управлении.

Также сообщается, что для снижения себестоимости социального хлеба и обеспечения основным сырьем (мукой первого сорта), в 2022 году управлением были организованы поставки 25,1 тысячи тонн зерна по 90 тысяч тенге за тонну, что обеспечило стабильную цену муки по 135 тенге за кг. В этом году работа по организации аналогичных поставок зерна из запасов АО «НК «Продкорпорация» совместно с Министерством сельского хозяйства РК продолжается.