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    20:20, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Хищение в метро Алматы: начато новое расследование

    Метро Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Начато новое досудебное расследование по факту завышения цен при покупке сотрудниками ГКП «Метрополитен» пружин для локомотивов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Последний анализ показал, что сотрудники ГКП «Метрополитен» купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге. Данный вывод также подтвердил аудиторский отчет метрополитена, в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по Алматы, - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    Стоит отметить, что в Алматы проходит суд по делу о хищении пяти миллиардов тенге при строительстве новых станций метро в Алматы - «Сары Арка» и «Бауыржан Момышулы». Обвиняемыми по делу проходят бывший директор КГП «Метрополитен» Ербол Абильдинов, а также руководители и сотрудники компаний АО «Алматыметрокурылыс» и ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис». Всего 10 человек. 

    Теги:
    Суды Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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