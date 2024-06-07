Хищение в метро Алматы: начато новое расследование

Начато новое досудебное расследование по факту завышения цен при покупке сотрудниками ГКП «Метрополитен» пружин для локомотивов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Последний анализ показал, что сотрудники ГКП «Метрополитен» купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге. Данный вывод также подтвердил аудиторский отчет метрополитена, в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по Алматы, - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Стоит отметить, что в Алматы проходит суд по делу о хищении пяти миллиардов тенге при строительстве новых станций метро в Алматы - «Сары Арка» и «Бауыржан Момышулы». Обвиняемыми по делу проходят бывший директор КГП «Метрополитен» Ербол Абильдинов, а также руководители и сотрудники компаний АО «Алматыметрокурылыс» и ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис». Всего 10 человек.