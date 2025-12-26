Хищение сжиженного газа пресекли в Актюбинской области: осуждены 26 человек

В Мугалжарском районном суде было рассмотрено уголовное дело по статье «Кража» УК РК. К уголовной ответственности привлечены 26 человек, все они работали на газоперерабатывающем заводе АО «СНПС-Актобемунайгаз», а также в подрядных организациях ТОО «Сапфейрус» и ТОО «ЖелДорТрансАктобе».

Согласно материалам дела, в 2023 году работник Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса Р. Самуратов совместно с инженером-диспетчером по погрузке и учету сжиженного газа, мастером цеха и старшим оператором, а также с мастером подрядной компании ТОО «Сапфейрус», начальником станции и дежурным ТОО «ЖелДорТрансАктобе» разработал план по хищению сжиженного газа.

В августе 2024 года Р. Самуратов совместно с работниками железной дороги незаконно перевез 25 415 кг (25 тонн – ред.) сжиженного газа. Кражи по этой схеме продолжались несколько месяцев, в результате чего АО «СНПС-Актобемунайгаз» был причинен материальный ущерб в размере 34 829 524 тенге.

В ходе судебного заседания Р. Самуратов частично признал свою вину, заявив, что совершал кражи лишь в феврале 2025 года. Участники преступной группы систематически переливали сжиженный газ в цистерны сверх установленной нормы. В результате 60 280 кг сжиженного нефтяного газа не были учтены.

Хищения происходили в период с августа 2024 года по февраль 2025 года. Все участники являлись работниками Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, управления по продаже и сбыту нефтепродуктов, а также сотрудниками ТОО «Сапфейрус» и ТОО «ЖелДорТранс Актобе».

Приговором суда Р. Самуратов признан виновным по части 4 пункта 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК и приговорен к окончательному наказанию в виде 5 лет 2 месяцев 12 дней лишения свободы.

Е. Балмагамбетов, К. Беренулы, С. Жанмедетов, М. Мамбетжанов и Р. Шаукаров приговорены к 5 годам лишения свободы. Однако в связи с применением амнистии Е. Балмагамбетову окончательный срок составил 3 года 4 месяца, а К. Беренулы, С. Жанмедетову, М. Мамбетжанову и Р. Шаукарову – по 4 года лишения свободы.

Д. Абишев, Н. Беренияз, Д. Кожахметов, Ш. Байбараков, Ж. Телимов, Р. Менешов, Д. Омаров, А. Жаксылыков, А. Баймухан, М. Бекбол, М. Молдашев, Б. Шынбаев и М. Косжанов были амнистированы, им назначено условное наказание сроком на 4 года.

В отношении Т. Кулмырзы, А. Нурымбета, А. Галымова, А. Темиргалиева и Н. Куандык применена амнистия с сокращением части срока наказания; окончательно им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 9 месяцев 18 дней.

К. Мендигарину и А. Алиеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, квартира одного из осужденных была конфискована в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе в течение нескольких месяцев наблюдается дефицит сжиженного газа.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что в следующем году объемы поставок будут увеличены.