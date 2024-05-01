Хищение 862 млн тенге при модернизации «дочки» Казатомпрома: завершено расследование

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром), директора подрядной организации ТОО Iri building, а также представителей авторского и технического надзоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Подрядчик подозревается в хищении в 2019–2021 гг. 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО «Каратау».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Фактический собственник ТОО «Iri building» находится в розыске.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



В ведомстве напомнили, что в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-министра Токтабаева Т., государству возвращено уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с запасами никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.