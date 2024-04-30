Хищение 862 млн тенге на руднике Каратау расследовал Антикор РК
Завершено расследование по факту хищения 862 млн тенге при модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор РК.
Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром), директора подрядной организации ТОО «Iri building», а также представителей авторского и технического надзоров.
— Подрядчик подозревается в хищении в 2019–2021 гг. 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области. Хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО «Каратау», — говорится в сообщении Антикора.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.
Фактический собственник ТОО «Iri building» находится в розыске.
— Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, — написали в Антикоррупционной службе.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
— Напоминаем, что в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-министра Токтабаева Т., государству возвращено уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с запасами никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тысячи тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге, — добавили в службе.