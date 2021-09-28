Хищение в ТОО «Алматинские тепловые сети»: до восьми лет тюрьмы получили подсудимые

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора подрядной организации и ответственных лиц ТОО «Алматинские тепловые сети» по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе районного суда сообщили, что хищение чужого вверенного имущества совершалось группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Действия производились по выписке счета-фактуры, без фактического выполнения работ, с целью извлечения имущественной выгоды, и причинили особо крупный ущерб государству. (ст. ст. 189 ч. 4 п. 2, 245 ч.3 УК РК).

Судом установлено, что в июне 2017 года между ТОО и госорганом заключен договор на общую сумму 2 млрд 600 млн тенге. Предметом договора являлось выполнение работ по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования, срок выполнения работ составлял девять месяцев.

«Так, имея доступ к финансовой деятельности ТОО, а также контроль над объектом строительства, у подсудимого Р. возник преступный умысел, направленный на хищение и растрату вверенного чужого имущества. Для этого подсудимый Р. привлек и.о директора ТОО «Алматинские тепловые сети» А., и инженеров Н., Б., Ж., т.е. ответственных лиц со стороны государственного органа, которые подписывали фиктивные акты приемки выполненных работ на заведомо завышенную сумму, в которые входили неприобретенное и неустановленное оборудование, такое как трубы, лотки, дисковые затворы, краны стальные для воды на объекте строительства. Таким образом, государству причинен ущерб в сумме 939 млн 535 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Подсудимые Р., А., Н., Б., Ж. в суде вину не признали, показали, что на выделенные средства полностью произвели реконструкцию объекта. Прокурор просил назначить наказание подсудимым от семи до восьми лет лишения свободы.

Суд признал виновными подсудимых Р., А., Н., Б., Ж в совершении преступлений согласно ст. ст. 189 ч. 4 п. 2, 245 ч.3 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от семи до восьми лет в колонии средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.