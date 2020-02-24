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Хищение оружия из воинской части: задержаны соучастники

24 Февраля 2020 21:03
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Хищение оружия из воинской части: задержаны соучастники

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Абылай Бағдатұлы Балғынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший воинскую часть, и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

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В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Вышеназванный военнослужащий и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ.

При обыске у них изъято похищенное оружие. С санкции следственного суда задержанные лица арестованы.

Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Армия,
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