Хищение оружия из воинской части: задержаны соучастники
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Абылай Бағдатұлы Балғынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший воинскую часть, и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.
В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Вышеназванный военнослужащий и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ.
При обыске у них изъято похищенное оружие. С санкции следственного суда задержанные лица арестованы.
Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.
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