Хищение оружия из воинской части: задержан еще один соучастник
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В деле хищения оружия из воинской части появился новый подозреваемый. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Следственно-оперативной группой установлен еще один фигурант – соучастник военнослужащего Абылая Балгынбай. Установлено, что соучастник приобрел у Балгынбай А. за денежные средства два пистолета, которые у него изъяты. Цель и мотивы, побудившие его приобрести огнестрельные оружия, а также обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, военнослужащий Абылай Бағдатұлы Балғынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший воинскую часть, и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ.
В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области.
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