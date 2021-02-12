Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Хищение денег у воспитанников детского дома в Алматинской области: проводится расследование

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Февраля 2021, 16:25
Хищение денег у воспитанников детского дома в Алматинской области: проводится расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится расследование по факту хищения денег у воспитанников детского дома №1 в микрорайоне Баганашыл, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным Агентства по финансовому мониторингу, департамент экономических расследований по Алматы проводит досудебное расследование в отношении работников КГУ «Алматинский областной детский дом №1 управления образования Алматинской области» по факту хищения (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

«В рамках данного дела начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ по факту халатности (часть 1 статьи 371 УК РК). Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК не подлежат разглашению», - сообщили в агентстве.

Пресс-секретарь ОФ «Добровольное общество «Милосердие», представитель Уполномоченного по правам ребенка в РК Александр Ляхов сообщил, что ситуация по хищению средств со счетов воспитанников областного детского дома находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин.

Он уточнил, что следствие идет по фактам хищения средств, поступивших в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности воспитанникам детдома, на общую сумму 68,5 млн тенге.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель данного учреждения на протяжении всего этого времени была в курсе происходящего.

«Присвоение и растрата произошли не за один день! Сигналы поступали на протяжении длительного времени. Неоднократно по обращениям сотрудников КГУ, его выпускников и воспитанников, проводились проверки КГУ ДД № 1 Алматинской области со стороны департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области. Ни одна проверка нарушений «не выявила», - отметил Александр Ляхов.


Алматы   Алматинская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам