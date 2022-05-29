29 Мая 2022 10:33

Хищение бюджетных средств выявили в городе Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Акмолинской области по результатам прокурорской проверки выявлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 222 млн тенге при строительстве объектов наружного электроснабжения в городе Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, установлено, что заказчиком в лице отдела строительства города Косшы без установки трансформаторных подстанций, предназначенных для обслуживания жилищных массивов, подписаны акты о выполнении этих работ с проведением необоснованной оплаты в размере 222,2 млн тенге. При этом с 2019 года работы не выполнены по настоящее время.

«Управлением специальных прокуроров по данному факту расследуется уголовное дело по пункту второму части четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хищение в особо крупном размере». В настоящее время с санкции суда органом следствия взят под стражу руководитель отдела строительства. Сообщаем, что санкция статьи 189 части четыре пункта два Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы», - пояснили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.