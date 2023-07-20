Хищение бюджетных средств: на рассмотрении костанайской прокуратуры около десятка дел

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Около десятка дел по фактам хищения бюджетных средств рассматривает костанайская прокуратура. Еще одно уголовное дело, связанное с хищением средств в городе Аркалык, уже в производстве спецпрокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Костанайской области Джанибека Бакаева.



По данным областной прокуратуры, в сфере законности расходования бюджетных средств прокурорской проверкой выявлен состав уголовного дела, инициировано досудебное расследование, по результатам которого в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя Отдела занятости и социальных программ акимата города Аркалыка по ст.361 ч.1 УК, по факту фиктивного трудоустройства общественников. Ущерб государству в данном случае составил 1,5 млн тенге и он уже возмещен.

Также среди завершенных ведомством дел - расследование в отношении руководителя Басаманского лесничества Аулиекольского района по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими крупный лесной пожар. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде.

Как пояснил зампрокурора области Д. Бакаев, в соответствии с поручением генеральной прокуратуры существует алгоритм действий с подразделением по защите общественных интересов.

«То есть по тем прокурорским проверкам, где выявляются хищения бюджетных средств, рассматривается вопрос о принятии этих дел в производство непосредственно специальных прокуроров областной прокуратуры. На сегодня озвучены уже примеры оконченных дел. Сейчас в производстве специальных прокуроров имеется еще одно уголовное дело по факту хищения бюджетных средств по городу Аркалыку, на стадии рассмотрения - около 10 материалов»,- сообщил на брифинг для журналистов Бакаев.

Таких случаев, когда разворовываются бюджетные деньги, в регионе действительно не мало. Один из последних - крупные хищения в период строительства плотины в селе Шили Жангельдинского района, на строительство которого было выделено государством 173 млн тенге. По факту, на строительство плотины ушло чуть более 91 млн тенге. В деле оказались замешаны руководитель районного отдела ЖКХ и предприниматели, занимающиеся строительством плотины.

Похищены в регионе также 500 млн тенге, выделенные в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по 2023 год, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры области.