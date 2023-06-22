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    Более 500 миллионов тенге агросубсидий похитили в Костанае

    22 Июня 2023, 09:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

    «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ. Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Регионы Казахстана Борьба с коррупцией Костанай
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