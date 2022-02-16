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Хищение бюджета в сфере строительства соцобъектов расследуется в Атырауской области

16 Февраля 2022 12:45
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Хищение бюджета в сфере строительства соцобъектов расследуется в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области проводится расследование по факту хищения особо крупного размера бюджетных средств, выделенных на строительство школ, семейно-врачебных амбулаторий и физкультурно-оздоровительного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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«Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, две семейно-врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс).

В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г. Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).

Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.


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#Атырауская область   #Коррупция   #Строительство  
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